Staat er een witte streep op je huis? Dan moet je volgens de politie oppassen

Mensen die een witte streep aantreffen op hun huis, doen er goed aan om de komende tijd extra waakzaam te zijn. Volgens de politie Woerden is de streep mogelijk een teken dat door inbrekers wordt gebruikt.

Op meerdere plaatsen in Woerden zijn inmiddels dit soort strepen aangetroffen.

Teken van voorverkenning

In een Facebookpost laat de politie Woerden weten dat er een grote kans is dat de strepen zijn geplaatst door inbrekers tijdens een zogeheten ‘voorverkenning’. “De exacte betekenis van de strepen weten wij niet, maar het is in ieder geval erg verdacht.” Het zou kunnen zijn dat de inbrekers de strepen gebruiken om aan te geven welke bewoners op vakantie zijn.