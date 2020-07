Stabiel zomerweer blijft voorlopig nog even uit

Voor een deel van Nederland is de zomervakantie begonnen, maar helaas is het weer in eigen land er nog niet naar. En daar lijkt ook nog geen verandering in te komen: Weerplaza meld dat er voorlopig nog geen stabiel zomerweer wordt verwacht.

Het hogedrukgebied bij de Azoren is een belangrijke speler in het weerbeeld van de komende weken, schrijft meteoroloog Wilfred Janssen.

Hogedrukgebied

“De precieze ligging van dit hogedrukgebied is allesbepalend en kan zowel sterk in ons voordeel als nadeel werken”, aldus Janssens. “De komende weken lijkt het er sterk op dat het Azorenhoog meestal is waar het hoort: rond de Azoren. Af en toe maakt het hogedrukgebied een uitstapje naar onze omgeving of Centraal-Europa, maar over het algemeen hebben lagedrukgebieden de komende weken vrij spel in delen van (Noord)west-Europa, ook in onze omgeving.”