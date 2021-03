Snackliefhebbers opgelet: in déze stad kun je een heuse ‘frituurloop’ doen

Dat Koningsdag dit jaar in Eindhoven zal plaatsvinden, weten we al een tijdje. Toch was er tot nu toe nog maar weinig bekend over wat we verder kunnen verwachten. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) heeft echter vandaag laten weten dat er tóch nog activiteiten zullen worden georganiseerd, maar dan wel met name voor twee specifieke groepen.

Oranjeverenigingen zullen op 27 april op kleine schaal activiteiten aanbieden die op kinderen én ouderen gericht zijn.

Zoveel mogelijk thuis blijven

De koninklijke familie zal afreizen naar Eindhoven, maar verder wordt iedereen zoveel mogelijk geadviseerd om thuis te blijven. Dit betekent dan ook dat we geen grootschalige evenementen hoeven te verwachten. “Daar zal ook geen burgemeester toestemming voor geven,” zo laat een woordvoerder van de KBOV weten. “Maar met name deze twee groepen, die het in het afgelopen jaar zwaar hebben gehad, willen we toch de mogelijkheid bieden vooral buiten iets aan Koningsdag te doen.”

Verschillende activiteiten Koningsdag

Zo zal er voor kinderen een beperkt buitenspeelprogramma worden aangeboden, zijn verschillende beheerde speeltuinen open en bieden de Oranjeverenigingen ook speciale kinderprogramma’s voor thuis aan. De KBOV heeft in samenwerking met ouderenbond ANBO en Omroep MAX ook een speciale dagprogrammering ontwikkeld, waarin ‘markante momenten’ van voorgaande Koningsdagen en Koninginnedagen te zien zullen zijn. Ook is het de bedoeling dat de Koningsspelen op 23 april in beperkte vorm zullen doorgaan dit jaar.

Gezamenlijke viering

Om ook de rest van Nederland nog een beetje het Koningsdaggevoel te geven, worden in heel Nederland tussen 9.55 uur en 10.00 uur de klokken geluid, gevolgd door het Wilhelmus. De Oranjeverenigingen roepen op het volkslied dan gezamenlijk te zingen. Koningsdag wordt, net als in 2020, om 16.30 uur afgesloten met een Nationale Toost.

Bron: NU.nl. Beeld: Getty