Libelle zoekt stagiaires: kom jij stage lopen op de leukste redactie van Nederland?

Heb jij een dochter, nichtje, neefje, zoon of kleinkinderen die op zoek is/zijn naar een stage? Of misschien ben je zelf wel op zoek? Dan hebben we goed nieuws: Libelle is namelijk op zoek naar stagiair(e)s voor verschillende afdelingen.

Cross mediale branding-stagiair(e) op de marketingafdeling van Libelle & Margriet

Tijdens deze superleuke stage ondersteun je de merk- en communicatiemarketeer en crossmediale projectmanager van Libelle én Margriet. Werkzaamheden zijn onder andere het analyseren en evalueren van diverse acties, meewerken aan crossmediale brandingcampagnes, de zichtbaarheid van producten vergroten, het briefen van uitingen en het onderhouden van contacten met de redactie en interne en externe relaties. Je maakt op deze manier kennis met alle in’s en out’s van het marketingvak!

Advertentie

Meer informatie over de stage vind je hier >

Redactiestagiaire Lifestyle

Ben jij gek op beeld, vind je het leuk om creatief bezig te zijn en kun je uren pinnen op Pinterest? Dan is de stageplek op de lifestyleredactie iets voor jou. Werkzaamheden zijn onder andere het ondersteunen van de redactie bij het produceren van content voor print voor de lifestylepijlers wonen, tuinen en culi/food, assisteren bij fotoshoots, contacten onderhouden met pr-bureaus en bedrijven en schrijven van redactionele teksten bij beeldproducties.

Meer informatie over de stage vind je hier >

Redactiestage bij Libelle.nl

Weet jij als eerste de laatste nieuwtjes? En kruip je geregeld achter je toetsenbord om een goed verhaal te tikken? Dan schitter jij misschien binnenkort wel hier op de redactie. Je werkzaamheden variëren van het schrijven van artikelen, het (door)plaatsen van blogs en posts tot het pitchen van ideeën voor nieuwe content. Je maakt polls én je ontfermt je over de nieuwsbrief. Ook is er de mogelijkheid om te vloggen.

Meer informatie over de stage vind je hier >

Camjo-stagiair(e) voor Libelle TV

Ben jij verslaafd aan video’s en vind je het leuk om zelf te filmen én monteren? Wil je graag werkervaring opdoen bij het grootste vrouwenmediamerk van Nederland? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden (research & scripts maken) van video’s en die video’s vervolgens draaien en monteren. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om nieuwe ideeën te pitchen en te vloggen.

Meer informatie over de stage vind je hier >