Stan kan dankzij dit superheldenpakje weer lekker buitenspelen

Stan, een 7-jarige Hongaarse Vizsla, kreeg drie jaar geleden een opmerkelijke diagnose: hij lijdt namelijk aan hooikoorts. De hond had elke lente en zomer zoveel last van jeuk na wandelingen, dat zijn baasje Kirsten ten einde raad was. Toen ze online op een lycra onesie voor honden stuitte, besloot ze de gok te wagen.

‘’Telkens wanneer we buiten gingen wandelen, krabde en beet hij aan zijn vacht,’’ vertelt Kirsten. ‘’Het werd steeds erger en het was verschrikkelijk om Stan zo te zien. Ik kreeg zalfjes van de dierenarts maar niets hielp.’’

‘’Geniet van de aandacht”

Kirsten besloot uiteindelijk online een onesie te bestellen, in de hoop dat Stan minder zou gaan krabben. Het pakje bleek de perfecte oplossing te zijn: Stan kan sinds kort weer samen met andere honden buitenspelen. Voorbijgangers kijken wel een beetje raar op als ze Stan voorbij zien lopen, maar daar trekt hij zich niks van aan. Hij vindt het pakje geweldig. ‘’Hij geniet van de aandacht, want veel mensen willen met hem spelen”, zegt Kirsten.

Oplossing voor hondenhaar

Grappig genoeg is de onesie in de eerste instantie voor iets heel anders bedoeld. June Lotz, de uitvindster van de lycra onesie, bedacht het pakje omdat haar huis vol hondenhaar lag. “Ons eerste kind begon net te kruipen en met drie grote honden was het onmogelijk om de vloer schoon te houden”, zegt June. Maar dat de onesies ook uitkomst bieden bij zoiets als hooikoorts, vindt ze fantastisch. “Ik heb de beste baan ter wereld”, klinkt het.

