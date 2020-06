Dieven maken inhaalslag: aantal inbraken neemt flink toe

Tijdens de coronacrisis was het aantal inbraken historisch laag. Er zijn ruim 50% minder inbraken gemeld. Maar daar lijkt verandering in te komen. Nu steeds meer mensen weer naar kantoor gaan en de dag buitenshuis spenderen, maken dieven een inhaalslag.

In 2019 werden er in april 2.760 woninginbraken gemeld en in mei 2.700. Nu, een jaar later en middenin de coronacrisis, waren dit ‘slechts’ 1.383 inbraken in april en 1.353 in mei. Omdat steeds meer mensen thuiswerkten, werd het voor inbrekers een stuk minder aantrekkelijk om in te breken.

Versoepelde maatregelen

Nu de coronamaatregelen versoepelen en iedereen langzamerhand de deur weer uitgaat, verandert dat. Dit ziet ook de Nationale Politie. Stukje bij beetje gaat daar de inbraakteller omhoog. In de eerste weken van juni waren dat er al 450 inbraken per week, waar het aantal de afgelopen maanden rond de 350 schommelde.

Normaal inbraakniveau

In voorgaande jaren waren er wekelijks zo’n 600 woninginbraken. Daar zitten we nu nog ver onder. Maar volgens projectleider woninginbraak bij de Nationale Politie, Sybren van der Velden, zal dat niet lang meer duren. Tegen rtlnieuws zegt hij te denken eind juni alweer boven de 2.000 inbraken te zitten. “Dan keren we bijna terug op het normale niveau in juni, namelijk 2.500.”