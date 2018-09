Mooi roze is niet lelijk: stel ziet huis na bruiloft zó terug

Het is in veel vriendengroepen een terugkerend grapje: wanneer een stel gaat trouwen, haalt de vriendengroep een grap uit in het huis. Dat hebben Sander en Marieke uit Velddriel ook geweten.

Het stel stapte zaterdag in het huwelijksbootje. Na een lange feestelijke dag kwamen ze thuis en troffen ze hun huis net iets anders aan dan ze het achtergelaten hadden. Vrienden hadden de voorkant van het huis namelijk helemaal roze gespoten en een berg zand op de oprit gelegd. “Gelukkig had ik nog andere schoenen bij me. Met mijn jurk en hakken was ik niet over die bult zand gekomen”, zegt de bruid tegen Brabants Dagblad.

Prinsessenhuis

Het bruidspaar kreeg schepjes en emmertjes mee om het zand van de oprit te krijgen, maar klommen die nacht toch eerst over de bult zodat ze hun huis in konden om te gaan slapen. De volgende dag zagen ze de roze kleur natuurlijk pas echt goed, maar erg vonden ze het eigenlijk niet. De bruid heeft nu namelijk het prinsessenhuis wat ze altijd al wilde en daarnaast wacht het stel ook op een sloopvergunning zodat ze op de plek van het oude huis een nieuw huis kunnen bouwen. Met dit kleurtje zal die sloopvergunning er misschien wel eerder komen.

Kersvers paar verrast door roze huis in Velddriel: ‘Ik heb altijd al een prinsessenhuis gewild’ https://t.co/0v0pYUmxou pic.twitter.com/y5yysG1Qaw — Brabants Dagblad (@bdbommel) 9 september 2018

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: iStock.