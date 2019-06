Op zóveel vierkante meter zijn stellen volgens onderzoek het gelukkigst

Samenwonen is hartstikke gezellig, maar eerlijk is eerlijk: een avondje het huis alleen is op z’n tijd ook pure rijkdom. Dus als je een huis deelt, is het voor de lieve vrede wel zo fijn als je je af en toe nog eens kunt afzonderen.

Wij dachten altijd dat simpelweg een deur achter je dicht trekken in dat geval volstaat, maar volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd door Sofary zit het toch anders. Zij zochten uit op hoeveel vierkante meter stellen het gelukkigst zijn. En dat is nogal wat.

Ruimte maakt gelukkig

Uit onderzoek onder 900 individuen blijkt namelijk dat stellen die een huis van 167 vierkante meter delen tevredener over de relatie zijn dan stellen die hebben te stellen met een stuk minder ruimte. “Hoe meer ruimte stellen hebben, hoe tevredener ze zijn over de relatie. 9 vierkante meter kan al het verschil maken tussen een gelukkig stel en een stel dat balanceert op het randje van een scheiding”, beweert het onderzoek.

Verkassen

Je kúnt je afvragen waar je tegenwoordig nog een huis van 167 vierkante meter op de kop tikt als je toevallig geen miljonair bent. Als we dit onderzoek mogen geloven, is ruimte echter belangrijker dan locatie. Ach: zo lang er ergens in huis een extra bed is waar je snurkende partner naartoe kan verkassen, zit het vast goed.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock