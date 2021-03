Stempotloden staan voor bizarre bedragen op Marktplaats: “Zo goed als nieuw”

Het verborgen leed achter de deuren van huizen waar corona heerst. Het verdriet, de eenzaamheid, de onmacht. Maar ook het geluk wanneer blijkt dat je géén corona hebt. Als callcenter-medewerker bij de coronatestlijn hoort Petrie (50) alle emoties voorbij komen. Petrie neemt ons elke week mee in haar werk.

“Waarom doen mensen toch zo boos tegen elkaar”, zegt Anouk verontwaardigd. Anouk is zwanger en verkouden. Ze belt omdat ze een coronatest wil inplannen. Vooral nu dat ze zwanger is, is ze extra voorzichtig geworden. En bij iedere klacht, hoe vaag of klein dan ook, wil ze uitsluiten dat het corona is. “Ik kom echt nergens meer en zelfs naar de verloskundige ga ik alleen, zonder mijn vriend. Ik probeer me zo goed en zo kwaad als het kan om mij aan de gestelde regels te houden.”

Ik hoor haar zuchten. “Iedereen heeft een mening, en zeker hier in Nederland, maar ik zou zo graag willen dat iedereen zich aan de regels zou houden. In plaats van schijt te hebben aan anderen en alleen maar heel hard hun mening te roepen. Het overschaduwt wel mijn blijheid over mijn zwangerschap.”

Zwanger