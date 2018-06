Zó helpen de sterren je bij het kiezen van de perfecte trouwdatum

Heb je, wellicht met hulp van een horoscoop hier of daar, DE partner gevonden met wie je je leven voor altijd wilt delen? Mooi! Dan kun je je nu over het volgende vraagstuk buigen: jullie huwelijk en de bijbehorende datum. Ook daar kunnen de sterren een handje bij helpen.

Hoe dan? Nou, op deze drie manieren. We waarschuwen alle Tweelingen, Maagden, Stieren en Weegschalen alvast. Voor hen is het extra zaak om hierbij op te letten 😉

Nieuwe maan

Probeer een datum te prikken waarop de maan aan het begin van een nieuwe cyclus staat. Als de maan ongeveer tussen de aarde en de zon staat, is alleen de schaduwkant van de maan te zien. En die is verdraaide lastig met het blote oog te zien vanaf de aarde. Het is tegelijkertijd de eerste fase van een maancyclus. Dat betekent een nieuwe, positieve energie voor je bruiloft. Terwijl een volle maan een zwaar gemoed met zich meebrengt, is de nieuwe maan juist vol van hoop en potentieel. Precies wat je wilt voor je trouwdag dus.

Let op Mercurius

Een paar keer per jaar lijkt het, als je naar de sterrenhemel kijkt, opeens alsof de planeet Mercurius van richting is veranderd. De officiële naam hiervoor is dat Mercurius in retrograde is en voor het oog tegen de klok in draait, in plaats van mee. Aangezien Mercurius in de astrologie king of communication is, kun je het op je trouwdag écht niet erbij hebben dat ‘ie zijn kont tegen de krib gooit. Lieve Tweelingen en Maagden, letten jullie helemaal goed op. Mercurius is jullie natuurlijke ‘heerser’, wat betekent dat de negatieve effecten van retrograde bij jullie extra hard aankomen. Wil je niet.

Let nog beter op Venus

Net als Mercurius kan ook Venus in retrograde zijn, zo een keer per anderhalf jaar. Tja, en Venus, dat weten we allemaal wel, is de planeet van de Liefde. Daar kun je bij het plannen van je trouwdatum maar beter rekening mee houden. Niet dat jij en je aanstaande elkaar opeens niet meer kunnen luchten of zien, dat niet, maar voor de huwelijksnacht is het toch wel erg fijn als de sterren een beetje meewerken. Stieren en Weegschalen, jullie voelen ‘m al aankomen: als ware romantici kunnen jullie Venus verdraaid goed gebruiken. Anders wordt het wel heel hard werken voor dezelfde sparkle.

