Het vinden van het perfecte nummer voor je openingsdans op je bruiloft kan een hele uitdaging zijn. De keuze is namelijk reuze!

En dan kun je best wel wat hulp gebruiken van de sterren. Want als het aan je sterrenbeeld ligt, wordt dít nummer tijdens je openingsdans gedraaid:

Waterman: How long will I love you – Ellie Goulding

Watermannen zijn van nature sterke en aantrekkelijke karakters. Naar de buitenwereld zijn ze zacht en wat verlegen en daar past de stem van Ellie Goulding perfect bij. Ze willen het liefste een rustige, liefdevolle openingsdans en daar is dit nummer uiterst geschikt voor.

Vissen: I’m yours – Jason Mraz

Vissen dromen hun hele leven al over de mooiste dag van hun leven. Ook de openingsdans hebben ze al helemaal in hun hoofd zitten en daar hoort I’m yours van Jason Mraz bij. Zoeter kan haast niet!

Ram: Perfect – Ed Sheeran

Rammen willen altijd en overal de beste in zijn. Het is niet makkelijk om in zo’n competitieve wereld te leven. Daarom zijn ze heel blij om iemand te vinden die in hun ogen ‘perfect’ is. Dat geeft hen een prachtig gevoel van opluchting.

Stier: To make you feel my love – Adele

Stieren zijn erg traditioneel en geven heel veel om hun partner en familie. Omdat ze loyaliteit en onvoorwaardelijke liefde ontzettend belangrijk vinden, kiezen ze vaak voor een emotioneel en liefdevol nummer zoals To make you feel my love van Adele.

Tweelingen: Thinking out Loud – Ed Sheeran

Tweelingen zijn losbollig en denken niet na over wat ze zeggen. Ze zijn spontaan en dat maakt ze heel aantrekkelijk. Wel stappen ze pas in het huwelijksbootje als ze er 100% zeker van zijn dat hij of zij de ware voor hen is.

Kreeft: All of me – John Legend

Kreeften zijn liefdevol en emotioneel en houden dan ook van sentimentele nummers. Voor de openingsdans is daarom het nummer All of me perfect. Het geeft precies aan wat je voelt voor je partner.

Leeuw: Marry you – Bruno Mars

Leeuwen houden wel van een feestje en willen qua openingsdans geen langzaam nummer. Daarom kiezen ze voor een vrolijk, uptempo nummer van Bruno Mars. Zo krijgen ze gelijk iedereen de dansvloer op en kan het feest beginnen.

Maagd: Everything – Michael Bublé

Maagden zijn hartstikke betrouwbaar en vinden het fijn om hun liefde te uiten. De hele wereld mag weten als zij de ware hebben gevonden. Daar past het nummer Everything van Michael Bublé helemaal bij.

Weegschaal: Love on top – Beyoncé

Weegschalen zijn dol op het vieren van de liefde, want liefde staat voor hen altijd op nummer 1. Weegschalen zijn romantisch, charmant en idealistisch. Hun partner betekent alles voor ze en dat willen ze met dit nummer nogmaals laten weten.

Schorpioen: Love you more – Racoon

Schorpioenen vastberaden en emotioneel, gepassioneerd en doelgericht. Als ze ergens voor gaan, dan gaan ze er ook voor de volle 100% voor. Ze zijn het liefst dag en nacht bij hun partner. Daarom past dit nummer perfect bij hun relatie.

Boogschutter: Everlasting love – Jamie Cullum

Boogschutters zijn altijd goedgehumeurd, optimistisch maar ook recht door zee. Ze houden niet van heel rustige nummers en gooien de heupjes het liefst los op een vrolijk nummer tijdens hun openingsdans.

Steenbok: Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij

Steenbokken houden van vastigheid. Ze zijn praktisch en verstandig en lopen altijd vooruit op de feiten. In de liefde vinden ze het belangrijk dat ze zich thuis voelen bij diegene en daarom past dit nummer perfect bij de bruiloft.

Bron: PopSugar. Beeld: iStock