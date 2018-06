3x goed om te weten als je houdt van een kreeft

Ze zijn trouw, beschermend, verzorgend en gevoelig, maar ook een tikje overgevoelig, sentimenteel en ongrijpbaar.

We hebben het over iedereen met het sterrenbeeld kreeft. Heb jij zo’n kreeftenschaal op de bank zitten die je dolgraag open zou willen breken? Hierbij drie waardevolle tips om beter om te kunnen gaan met de ‘uitdagingen’ van de kreeft. Graag gedaan!

Schoonmoeder perikelen

Af en toe wat moeite met je schoonmoeder? Het overkomt de beste. Kreeften kijken op een vrij traditionele manier aan tegen het huwelijk en ouderschap. Wie de kreeft niet als vijand wil, praat op een vriendelijke manier over zijn of haar familie, ínclusief de schoonmoeder die je soms niet kunt luchten of zien. Kreeften zijn vaak nogal gesteld op hun vader of moeder en dat kun je maar beter accepteren. Tenminste: als je geen zin hebt in gedoe!

Verkeerde been uit bed

Kreeften kunnen zo af en toe flink humeurig zijn. En: dat laten ze weten ook. Ze hebben soms last van zogenaamde ‘mood swings’ en het kan knap lastig zijn als partner om daar mee om te gaan. De oplossing? Blijf bij je eigen gemoedstoestand. Ofwel: laat je niet meeslepen door je partner als hij of zij chagrijnig thuiskomt, terwijl jij stiekem hartstikke vrolijk bent. Neem die mood swings van je partner vooral niet over. Haal in plaats daarvan diep adem, maak een wandelingetje of ga iets anders actiefs doen. En onthoud: zo’n negatieve bui waait áltijd weer over…

Emotioneel onbereikbaar

Die kreeftenschaal is soms behoorlijk lastig open te breken. Je herkent het vast: jij hebt behoefte aan het voeren van een goed gesprek over een bepaald onderwerp, maar je partner heeft daar duidelijk géén zin in. Kreeften zijn gevoelig, maar tónen hun gevoelens lang niet altijd even makkelijk. Accepteer dat je partner soms behoefte heeft aan wat privacy en rust en word voorál niet boos. Dit werkt averechts. Kritiek geven evenmin: dit zorgt er juist voor dat je partner zich nog meer afsluit. Het klinkt simpel, maar de beste oplossing is: begin gewoon met praten. Niet over het probleem (“Je sluit je weer af!”), maar gewoon, over wat je dwars zit.

Herken je bovenstaande in jouw kreeft-partner? Wij zijn benieuwd!

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock