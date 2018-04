Dít sterrenbeeld past in de liefde bij alle andere sterrenbeelden

Wie gelooft in de liefde kan ook maar beter gaan geloven in de astrologie. Want uiteindelijk staat er behoorlijk veel in de sterren geschreven.

Datingsite Happn zocht uit welke sterrenbeelden het beste bij elkaar passen en volgens hen kan de Kreeft het met vrijwel alle sterrenbeelden goed vinden.

Zowel voor de Ram, Waterman, Weegschaal als de Leeuw, Tweelingen en de Schorpioen is een Kreeft een goede match. Volgens Happn zijn de Kreeft en een Ram de ultieme match. Zij worden in de app het vaakst aan elkaar gekoppeld. Watermannen en Kreeften staan samen op de tweede plek, en ook Stieren met Stieren doen het opvallend goed.

Aanmelden maar

Ben je Kreeft en vrijgezel ? Schroom dan niet om je aan te melden op datingapps en datingwebsites. Want je kans van slagen is blijkbaar erg groot!

Bron: Harper’s Bazaar. Beeld: iStock