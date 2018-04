Volgens jouw sterrenbeeld past déze bruiloft het beste bij jou

Op het strand van Ibiza of in een mooi kasteel hier in Nederland. De locatie van je bruiloft blijft moeilijk kiezen. Maar geen paniek, de sterren kunnen je helpen.

Waterman: Traditioneel feestweekend

De Waterman houdt door haar warme, spirituele geest het meeste van oude, muffe tradities. Een prachtige tent in de wei om daar jouw bruiloft te vieren, dat is wat jij het liefste wil. En dat niet alleen, ook een complete camping om het feest mooi af te sluiten. Zo kun je tot in de late uurtjes de dansvloer op.

Vissen: Met blote voeten op het strand

Jij bent hopeloos romantisch. Sinds je een klein meisje bent, droom je er al van om later te trouwen met jouw prins op het witte paard. De Vissen trouwt dan ook het liefst op het strand, inclusief houten altaar en een gangpad bedekt met bloemblaadjes.

Ram: DIY Industrieel huwelijk

Een oud verlaten pand, helemaal opgeknapt door jou en toekomstige man. Dankzij jouw creatieve geest, maak je er een fantastische locatie van. Je hebt het liefst altijd de touwtjes in eigen handen, helemaal als het op je bruiloft aan komt. Dus dan is een DIY-bruiloft ideaal.

Stier: Rustieke buiten bruiloft

De Stier wil zich graag één voelen met de natuur, waardoor je je bruiloft het liefst buiten viert. Grote kans dus dat het in de zomer plaatsvindt. Een zelf geïmproviseerde “kapel” is de perfecte setting voor jullie ceremonie. De sfeer is super romantisch en feestelijk, maar wel informeel en lekker comfortabel.

Tweelingen: Glitter & glamour

Hoe meer juwelen, des te beter. Jullie bruiloft staat helemaal in het teken van Hollywood en jouw jurk valt op. En dat is een understatement. Alle aandacht gaat op deze prachtige dag naar jou en dat verdien je ook.

Kreeft: Intiem

De Kreeft staat liever niet in het middelpunt van belangstelling. Een grote bruiloft is dus niks voor haar. Ze viert het dan ook het liefst met alleen de personen die echt dichtbij haar staan. Klein, maar fijn. Dan heb je in ieder geval de tijd voor een intiem gesprek, een blije toast, een paar feestelijke drankjes en wat leuke dansjes.

Leeuw: Black Tie

De Leeuw pakt het juist groots aan. Meer dan vijfhonderd man op de gastenlijst? Jep. Een taart van vier lagen? Maar natuurlijk. Een groot orkest? Uiteraard. Vuurwerk? Jazeker. Je trouwt ten slotte maar één keer. Deze bruiloft moet jaren later nog steeds het gesprek van de dag zijn.

Maagd: Laat het smaken

Het enige wat de Maagd belangrijk vindt op deze belangrijke dag is dat de gasten heerlijk kunnen eten. Jij bent een echte bourgondiër en houdt van eten. Lang tafelen, dat is jouw hobby. Dus als je dat op de mooiste dag van je leven met al je vrienden en familie kunt doen, dan is jouw bruiloft geslaagd.

Weegschaal: Party hardy

Als jij aan een bruiloft denkt, denk je maar aan één ding: feest! Super leuk dat je nu legaal verbonden met de liefde van je leven, maar jij hebt zin om te feesten. Iedereen van wie je houdt is aanwezig, dus dat kan maar één ding betekenen: het beste feest aller tijden.

Schorpioen: De liefde verklaren

Jij trouwt met je vriend omdat je van hem houdt. De papieren ondertekenen en een klein intiem feestje met je familie en je beste vrienden vind je dan ook meer dan genoeg. Misschien doe je niet eens een trouwjurk aan…

Boogschutter: Exotische bestemming

Iemand moet de bruid zijn die besluit hun geliefden mee te nemen naar de andere kant van de wereld. En jij, lieve boogschieter, bent die vrouw. Jij en je toekomstige man houden van reizen, dus de keuze is al gauw gemaakt. Met z’n tweetjes dit prachtige moment beleven klinkt mooi, maar toch willen jullie dat jullie beste vrienden en familie erbij aanwezig zijn. Dan maar iedereen over laten vliegen.

Steenbok: Traditioneel witte bruiloft

De Steenbok gaat voor een tijdloze, smaakvolle bruiloft. Je houdt van tradities, waardoor jouw bruiloft waarschijnlijk veel op die van je ouders zal lijken. Misschien draag je zelfs wel (een deel van) je moeders trouwjurk. Je bent dol op de kleur wit en dit is duidelijk terug te zien in de decoratie. Al hoop je qua gasten wel dat jij de enige bent in het wit.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: PureWow. Beeld: iStock