Als je dít sterrenbeeld hebt dan is de kans dat je rijk wordt erg groot

Natuurlijk heeft geld vooral te maken met hard werken, veel durven en een beetje geluk. En natuurlijk weten we ook dat geld niet gelukkig maakt.

Maar ja, een beetje geld op de rekening is toch wel leuk. En handig.

Mark en Bill

Nu blijkt dat je rijkdom ook in de sterren staat geschreven. Want er zijn maar liefst 4 sterrenbeelden die gemiddeld gezien meer verdienen dan anderen. De geluksvogels qua centjes zijn de Schorpioen, Stier, Leeuw en de Kreeft. Uit onderzoek blijkt dan ook dat zij vaker dan anderen ongeveer 80.000 euro per jaar verdienen. Om maar even een voorbeeld te geven: Facebookbaas Mark Zuckerberg en Microsoft-man Bill Gates zijn Stier of Schorpioen.

Dat komt omdat Schorpioenen duidelijk een focus hebben op materiële dingen. Ze weten wat ze willen en gaan recht op hun doel af. Ze hebben een natuurlijk talent om goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Stieren kunnen hun geld goed uitgeven en kopen alleen wat ze nodig hebben en wat hen blij maakt. Ze zijn dol op wat luxe en doen er dan ook alles aan om die levensstijl te kunnen veroorloven. De Leeuw is een geboren leider en heeft daarom vaak een baan met een leidinggevende functie.

