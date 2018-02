Mensen met dít sterrenbeeld kunnen het slechtst inparkeren

Sommige mensen doen ’t fluitend en met hun ogen dicht en anderen rijden liever acht blokjes om dan dat ze (achteruit) moeten inparkeren. Het heeft allemaal te maken met je sterrenbeeld.

Zo blijkt dat vooral de Stier (20 april – 20 mei) een kluns is met inparkeren.

Tikkeltje koppig

Dat komt omdat de Stier vaak niet wil toegeven dat hij of zij fout zit. En dus ook wat betreft parkeren kunnen ze vastberaden blíjven proberen om in een piepklein parkeervak te passen. Ze zijn lekker koppig, dus. En ze kiezen bovendien niet gauw voor de makkelijkste weg, want ze houden wel van een uitdaging. En ze willen dat hun actie resultaat oplevert. Tja, dan zoek je niet gauw verder naar een nieuwe parkeerplek als je eenmaal al een poging aan het wagen bent.

Zo gepiept

Wie je dan beter kunt vragen om in te parkeren voor je? Laat dat klusje maar over aan de Kreeft (21 juni – 22 juli). Ze doen ’t zonder blikken of blozen. En zonder tegen een paal aan te botsen.

Ik rij wel

De beste bestuurders zijn juist Schorpioenen (23 oktober – 1 november) en Leeuwen (23 juli – 22 augustus). Zij slagen het snelst voor hun rijexamen, ze voelen situaties in het verkeer goed aan en hebben bijna nooit een boete op de mat liggen.

Bron: HLN. Beeld: iStock