Déze 5 sterrenbeelden zijn de grootste aanstellers

Bij het minste of geringste op de teentjes getrapt zijn en bij een klein beetje kritiek al gevoelig reageren. Ach ja. We zijn allemaal mensen.

En we zijn ook allemaal anders. De één is nou eenmaal iets sneller emotioneel dan de ander. Dat is helemaal niet erg.

Maar het blijkt dat déze 5 sterrenbeelden het snelst emotioneel worden. En ja, die kunnen zich soms een beetje extra aanstellen:

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Een van de meest gevoelige sterrenbeelden is de Kreeft. Alle emoties worden zeer intens beleefd en geen dag gaat voorbij zonder een rollercoaster aan gevoel. Heel blij, heel boos, heel verdrietig: alles is héél erg bij de Kreeft. Van grote pieken naar diepe dalen. En dat mag soms wel met een korreltje zout genomen worden. Ram (21 maart – 19 april)

Rammen kunnen het moeilijk accepteren als dingen in het leven anders gaan dan ze hadden verwacht. Ze worden niet graag geconfronteerd met dingen die niet lekker lopen. En als er dan even iets misgaat, tja, dan is het tranen met tuiten. Een beetje overdreven kan er al gauw worden gereageerd, want vaak is er bijna niets aan de hand. Leeuw (23 juli – 22 augustus)

De Leeuw kan er ook wat van. Tranen vloeien vaak rijkelijk. Op een stomme opmerking kan al gauw heftig worden gereageerd. Als er ruzie is, dan hoeven ze het verhaal van de ander eigenlijk niet echt te horen. En van een mug kan absoluut makkelijk een olifant worden gemaakt. Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Schorpioenen zijn vaak assertief en kunnen daarom ook snel heftig reageren op iets kleins. Ze hebben namelijk altijd gelijk – vinden ze zelf. Ze schieten dan ook snel in de verdediging. En als er piepstemmetjes en snikken nodig zijn om gelijk te krijgen, dan is dat maar zo. Boogschutter (22 november – 19 december)

Een Boogschutter heeft altijd een sterke mening en laat die graag horen. Een portie drama hoort bij de nodige gesprekken.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock