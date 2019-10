Mensen met deze sterrenbeelden hebben het meest geluk in oktober

Ligt er iets moois op je te wachten deze maand? Of kabbelt het leven gewoon een beetje voort? Het staat uiteraard in de sterren geschreven.

Want twee sterrenbeelden zouden extra geluk hebben in de maand oktober.

En dat zijn: Tweelingen, Weegschalen, Schorpioenen en Kreeften. Om precies te zijn: Tweelingen hebben extra mazzel van 23 september tot 23 oktober, net als de Weegschalen. Kreeften en Schorpioenen zijn vanaf 24 oktober aan de beurt en kunnen dan een dosis geluk verwachten.

Tweelingen

Voor de Tweeling gaat het geluk met name om sociale aspecten. De Tweeling is socialer dan ooit deze maand en aan charisma geen gebrek. En je staat ook nog eens in het middelpunt van alle belangstelling, en dat is ook wel eens lekker. Het draait even om jou en iedereen komt bij jou voor vragen. Heerlijk toch, dat je zo belangrijk wordt gevonden door de mensen om je heen?

Weegschalen

Je viert deze maand feest en je bent er lekker op uit. Dat doet je goed. Veel activiteiten ondernemen: daar krijg je weer nieuwe energie van. Je geniet met volle teugen van het leven en je doet wat je het liefste doet. Lichamelijk gezien krijg je een topmaand dus, want je voelt je blij en fit. Maar ook in je carrière ligt er iets geweldigs op je te wachten. Laat die kans niet lopen.

Kreeften

Kreeften hebben veel geluk in hun romantische relatie deze maand. Ze zitten vol passie en dat zorgt voor leuke momenten met hun liefde. Hierdoor voel je je zelfverzekerder dan ooit.

Schorpioenen

De Schorpioen voelt zich vooral mentaal helemaal goed deze maand. Je hebt het gevoel dat je weer helemaal jezelf kunt zijn en je kiest dan ook beter voor wat jou blij maakt. Je zit lekker in je vel en je voelt je gezien.

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock