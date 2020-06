Deze 3 sterrenbeelden zijn echte knuffelkonten in een relatie

Pak jij je geliefde het liefst elke dag wel een paar keer vast om even goed te knuffelen? Dan zou het zomaar kunnen dat je een van deze 3 sterrenbeelden bent. Want déze mensen raken hun partner het liefst zo veel mogelijk aan.

Ieder koppel is natuurlijk anders. Ook heeft het ene sterrenbeeld gewoon meer lichamelijk contact nodig dan het andere. Ben jij een van deze sterrenbeelden? Dan bij jij een echte knuffelkont in de relatie.

Stieren hebben heel veel liefde in zich. Het zijn dan ook loyale, trouwe en huiselijk partners. Ze zullen er alles aan doen om hun partner zich speciaal te laten voelen. Ook zijn Stieren heel fysiek. Ze vinden het heerlijk om hun vrienden even nonchalant en liefkozend aan te raken (en balen ervan dat dit nu niet kan). In een liefdesrelatie grijpen ze elke kans op een knuffel aan.

Kreeft

Kreeften staan bekend als huiselijke types. Het zijn ook flinke dromers en ze fantaseren graag over romantische uitjes en meeslepende liefdes. Hebben ze eenmaal een relatie dan is de liefde intens. De Kreeft draagt zijn of haar partner op handen en ligt dan ook het liefst lepeltjeslepeltje in bed. Ze krijgen echt geen genoeg van knuffelen.

Leeuw

Als er een sterrenbeeld graag in het middelpunt van de belangstelling staat dan is het de Leeuw wel. Ook wil de Leeuw graag bemind, geknuffeld en gekust worden. Leeuwen kunnen er zelf ook wat van hoor, ze geven veel aandacht en liefde terug. Maakt niet uit of het thuis is of in het openbaar, als de Leeuw iemand lief vindt, dan knuffelt ze hem of haar maar al te graag. De Leeuw vindt het ook fijn om een hand vast te houden tijdens een wandeling.

Bron: EliteDaily. Beeld: iStock