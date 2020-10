Mensen met deze sterrenbeelden kunnen het beste koken

Ben jij een echte keukenprinses? Sta je graag urenlang in de keuken om je gezin van een heerlijke maaltijd te voorzien? En vind je het heerlijk om recepten uit te proberen en nieuwe kookboeken aan te schaffen? Dan is de kans groot dat je een van deze vier sterrenbeelden hebt.

Kan jij fantastisch koken? Het staat in de sterren geschreven.

1. Stier (20 april – 20 mei)

Jij hebt liefde voor smaak en schoonheid en daarbij ben je gek op het verwennen van je naasten. Die verwennerij bestaat bij jou vaak uit een heerlijke maaltijd of een bijzonder baksel. Je staat heel erg in contact met al je zintuigen. Als je in de keuken staat betekent dat, dat je de etenswaren niet alleen proeft en bekijkt, maar dat je ook ruikt en voelt. Eten is voor jou een genot en je kan nergens zo van balen als van een slechte maaltijd.

2. Kreeft (21 juni – 22 juli)

Jij bent een ster in het maken van comfort food: eten om je vingers bij af te likken. De culinaire trucjes en technieken laat jij lekker achterwege, jij kookt op gevoel. Dat doe je al van jongs af aan, dus met al die jaren ervaring weet jij dondersgoed wat écht lekker is. En dat jij dat weet, dat weet jouw omgeving ook. Je vrienden en familie schuiven dolgraag bij jou aan als jij weer eens een van je specialiteiten maakt. Verklap je geheime recepten maar niet hoor, Kreeft. Dat alleen jij dat gerecht zo bereidt, maakt het extra speciaal.

3. Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Koken is voor jou geen natuurtalent, maar je bent er wel ontzettend goed in. Dat leggen we even uit: jij bent iemand die graag recepten volgt. Op gevoel koken is niet aan jou besteed, je doet het liever precies zoals het hoort. En dat brengt je ver, Weegschaal. Met jouw fantastische geheugen bewaar jij al je recepten waar ze veilig zijn: in je hoofd. Je bent ontzettend leergierig en kijkt graag naar hoe anderen koken, zodat jij weer nieuwe maniertjes leert. Als jij in de keuken staat hoeft niemand bang te zijn voor een vlam in de pan. Jij verliest nooit de controle en een gerecht is zelden mislukt.

4. Steenbok (22 december – 19 januari)

Last but not least is de Steenbok. Koken is voor jou ontspanning. Het snijden van een ui, het wassen van bladgroenten, of het doppen van boontjes: jij geniet van alle losse handelingen. In het weekend sta je graag uren in de keuken. Je vindt het fijn dat je hobby, waar je zo van ontspant, ook een mooi resultaat oplevert waar je hele gezin van kan genieten. Je staat bekend om je lange lijst aan succesgerechten. De mensen om je heen dienen dan ook graag verzoeknummers in. Zelf geniet je van eten, maar ben je geen veelvraat. Hoewel je gezin graag nog een tweede keer opschept, geniet jij met mate.

Bron: YourTango. Beeld: iStock