Déze 5 sterrenbeelden blijven het liefst vrijgezel

Als vrijgezel hoef je veel minder vaak rekening te houden met een ander. En je kunt avondeten waar jíj zin in hebt.

Plus: je hoeft het bed niet te delen. Uit veel onderzoeken blijkt dat singles vaak nog gelukkiger zijn dan mensen in een relatie. Uiteraard kan het gezellig zijn om een relatie te hebben… Maar heel veel mannen en vrouwen vinden het ook wel best, zo in hun eentje.

En dat heeft met je sterrenbeeld te maken. De een kan beter alleen zijn dan de ander.

Boogschutter

De Boogschutter heeft een gigantische vriendengroep om zich heen en voelt zich dan ook zelden alleen. Maar in de liefde is de Boogschutter liever op zichzelf. Boogschutters willen graag plezier beleven in het leven en kiezen daarom graag voor hun eigen wil. Ze zijn ook dol op wat variatie in de slaapkamer en vinden het vrijgezellenbestaan dus lang zo erg nog niet. Steenbok

Steenbokken zijn vaak erg druk met hun carrière en hun studies. Ze hebben hun focus daar graag liggen en zijn ambitieus. Vaak duurt het wel jaren voordat Steenbokken open over hun gevoelens willen praten met een ander. Ze hebben soms een moeilijk karakter wat kan botsen met een partner. Ze laten ook niet zo gauw iemand in hun hart. Ram

Ook de Ram is liever alleen dan samen met een partner. Dat komt omdat Rammen graag van alles uitproberen in het leven. Ze willen zich dan ook niet al te gauw binden aan één persoon. Ze zijn heel gepassioneerd en zeggen alles eerlijk in de liefde. Maagd

De Maagd vindt het niet altijd even makkelijk, maar is toch blij als single. Dat geeft haar zelfvertrouwen en kracht. De Maagd kan in de liefde ook verlegen overkomen en niet altijd goed weten hoe ze het aan moet pakken. Dat is niet erg, want zelf ben je ook blij. Zodra er iemand op haar pad komt, dan is de Maagd graag zorgelijk. Wees alleen niet te kritisch – op jezelf niet en op anderen. Tweeling

De Tweeling vindt niet gauw iets goed genoeg. Er is altijd wel iets niet helemaal perfect aan een man, en dat weerhoudt haar ervan om zich te settelen. Tweelingen worden net zo blij van een goed gesprek met een vriendin dan van een date met een man. Ze kiezen zelf waar ze hun geluk uit halen en dat doen ze erg goed. Daarnaast hebben ze een sterke behoefte aan afwisseling en spanning, wat niet altijd bij een vaste, lange relatie past.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock