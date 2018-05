Sta je uren twijfelend te staren naar een best-wel-leuk shirtje? Wil je al jaren een nieuwe kleur op de muur, maar kan je geen kleurkeuze maken? Kiezen voor een stijl of jezelf een éigen stijl aanmeten is voor veel mensen best een opgave. Schakel daarom de hulp in van een van deze sterrenbeelden want dit zijn regelrechte stijliconen.

En als je het zelf bent.. des te beter!

De uitgesproken karakters van deze sterrenbeelden maken van kiezen kinderspel. In no time ziet jouw huis eruit als in de magazines en loop jij er zelf perfect gestyled bij. Natuurlijk, zoveel stijlen, zoveel smaken, zoveel meningen, maar deze sterrenbeelden hebben in ieder geval een éigen stijl.

Stier

Jij bent creatief to the max. Jouw stijl is een er een als geen ander. Jij weet alles net even spannender en leuker te maken dan de plaatjes, jij denkt outside the box. Is het panterprintje weer helemaal in de mode? Dan weet jij deze nét even anders te stylen dan jouw mede-trendvolgers. Jouw leuke twists en jouw talent voor combineren maakt van jou hét creatieve stijlicoon.

Maagd

Bij jou is alles tot in de puntjes gestyled, maar stilzitten ho maar. Jouw constante drift om te blijven verbeteren en te perfectioneren houd je dagelijks bezig. Jij bent altijd op de hoogte van de nieuwste trends en weet deze subtiel te verwerken in jouw interieur en kledingkast. Jij hebt een jaloersmakend oog voor detail, want juist dat ene speciale kettinkje maar jouw look helemaal af. En dat speciale kunstobject aan de muur, hoe kom je erop!

Weegschaal

Jij bent een echte luxepaard en houdt van geld uitgeven aan echt mooie dingen. Als jij iets koopt dan is dat een weloverwogen, duurzame aankoop en zal jij hier lang van genieten. Jouw aankopen sluiten naadloos op elkaar aan en stralen een en al luxe en weelde uit. Jij koopt niet vaak, dat zou een te dure hobby worden, maar wat jij koopt is het een regelrechte hit.

Waterman

Jij altijd op zoek bent naar nieuwe dingen, jouw stijl is dan ook een verzameling van alle laatste trends bij elkaar. En waar dat bij de één rampzalig uit kan pakken, heb jij het wonderbaarlijke talent dat het ‘het allegaartje’ nog bij elkaar past ook. Van industriele bijzettafeltjes tot Scandinavische kunst op de muur, jij zit vol – ogenschijnlijke – trendparadoxen. Een gerennomeerd stylist hoeft jou echt niets te vertellen, jij koopt vooral wat jíj leuk vindt en bij jou pakt dat gewoon retegoed uit.

Beeld: iStock