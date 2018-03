Altijd al romantisch willen dineren met je hond? Dat kán binnenkort!

Met hun grote, ronde ogen en zielige blikken kijken ze je smekend aan. Want we moeten toegeven, bedelen kunnen onze trouwe viervoeters als de beste. Maar dat bedelen is binnenkort verleden tijd. Bij Doggie Dinner kun je namelijk romantisch dineren mét je hond.

Sterrenmaaltijden

Doggie Dinner is een initiatief van Hulphond Nederland. En je raadt het al, tijdens dit speciale zijn alle ogen natuurlijk gericht op de trouwe viervoeter. Experts op het gebied van hondenvoeding zullen een spectaculair avondmaal voor ze bereiden. Maar uiteraard mag het baasje ook aanschuiven. En wees niet bang: het diner bestaat niet alleen uit hondenmaaltijden. De baasjes worden namelijk verwend door sterrenchef Ron Blaauw.

Hulphonden

Hulphond Nederland heeft dit evenement bedacht om zo aandacht te vragen voor het veeleisende proces dat nodig is om honden op te leiden tot hulphonden. Zo is het erg belangrijk dat deze honden gezonde voeding krijgen, zodat ze optimaal kunnen presteren. Daarnaast is er veel geld nodig voor het kwalitatief opleiden van nieuwe hulphonden.

Hondenliefhebbers

Ook een paar bekende Nederlanders zullen deze avond genieten van een romantisch diner met hun huisdier. Onder andere Anky van Grunsven, Martin Gaus, Anouk Smulders, Anita Witzier en Frits Wester zullen bij het Doggie Dinner aanwezig zijn. Stuk voor stuk hondenliefhebbers die graag hun steentje bijdragen.

Beperkt

Het is het allereerste sterrendiner voor jou en je trouwe viervoeter, maar het aantal zitplekken is beperkt. Benieuwd? Ga dan naar de website van Doggie Dinner en maak kans. Het speciale diner vindt plaats op donderdag 22 maart.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Doggie Dinner. Beeld: iStock