Herinneren jullie nog ons unieke experiment waarbij we 4 stellen vroegen om iets te doen wat ooit heel spannend was? Maar wat er – als je langer een relatie hebt – vaak bij inschiet: elkaar uitkleden. Met deze indrukwekkende en emotionele video ‘Tijd voor Elkaar’ hebben we een ‘gouden ‘Stevie Award‘ gewonnen in de categorie marketingcampagne van het jaar.

Zaterdagavond was het dan zover en mochten we de award in ontvangst nemen!

In de video gingen de kledingstukken gingen één voor één uit, wat bijzondere maar soms ook ongemakkelijke situaties opleverde. Nadat ze elkaar uitgekleed hadden werd de stellen allemaal dezelfde vraag gesteld: ‘’Wanneer hebben jullie voor het laatst de tijd voor elkaar genomen? Dus niet even een vluchtige zoen of een praktisch appje?’’ Deze vraag bleek een reality check: de stellen stonden even stil bij het feit dat ze soms verder bij elkaar vandaan stonden dan ze dachten.

Carola Maassen van den Brink (Marketingmanager Libelle): “Ik ben enorm vereerd dat we juist met deze bijzondere brandcampagne een Golden Stevie hebben gewonnen voor marketingcampagne van het jaar. We hebben lef getoond, mede door pas in de allerlaatste seconde te laten zien wie de afzender was. De succesvolle resultaten van deze campagne zijn nog steeds het grootste cadeau.”

En wat vond de jury ervan? “Love, love, love your campaign! Simply but meaningful, powerful and sensitive in the same time. Congratulations!” maar ook “A daring proposition for a magazine to reposition itself. Brilliant idea!” We zijn dan ook hartstikke trots op deze award.