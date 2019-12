Stiekem valsspelen met 30 Seconds doe je zó

Tijdens Kerstmis met de familie bestaat er een kans dat het spel 30 Seconds op een gegeven moment op tafel komt. En dan moet je natuurlijk wel even laten zien wie er hier nu eigenlijk de beste is.

Of nou ja, de beste? Misschien met een klein beetje hulp dan. Dat mag toch best voor een keertje? *knipoog*

Advertentie

Truc 1: gewoon ja roepen

Tante Eveline is een schat, maar erg veel algemene kennis heeft ze niet. Van veel begrippen op de kaartjes heeft ze nog nooit gehoord en dat maakt het natuurlijk een stukje lastiger om te winnen. De oplossing? Gewoon ja roepen als ze weer hoopvol het compleet verkeerde woord roept. Moet je natuurlijk wel uitkijken dat niemand je kaartje checkt.

Truc 2: sjoemel met de pionnen

Top, we mogen weer een plaatsje vooruit dus. En terwijl de andere spelers elkaar aan het beschuldigen zijn hoe het komt dat ze aan het verliezen zijn, zet jij je eigen pion een extra plaatsje naar voren. Word je betrapt? Gewoon doen alsof je neus bloedt.

Truc 3: pion naar achteren

Beginnen de kerstborrels al aardig in te werken bij de fam, en heb jij daardoor nog steeds de vrije hand op het bord? Je kunt natuurlijk óók nog de pion van je tegenspelers wat terugzetten. Maar let wel: het kan maar zo zijn dat neef Tom de pionnetjes strak in de gaten aan het houden is. Zo’n persoon heb je er namelijk bijna altijd wel bij.

Truc 4: een ander begrip uitleggen

Is de beurt aan jou om de begrippen op het kaartje uit te leggen, maar heb je eigenlijk géén idee waar de Nederrijn doorheen stroomt in Nederland? Beschrijf dan gewoon een ander woord. Misschien voor de zekerheid wel een woord die er een beetje op lijkt.

Truc 5: nog een keer gooien

Terwijl je nog zo zei niet de dobbelsteen te willen gooien voor het team, gooi je een 2. Balen. Maar als iedereen te druk in de weer met de kersthapjes die óók op tafel staan, kun je gewoon nog een keer gooien. Het zal je verbazen hoe slecht iedereen dit in de gaten houdt. Het is maar net hoe hysterisch je zelf reageert als je gooit.

Toch liever Monopoly?

Zo maak je nieuwe dobbelstenen in geval van nood:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beautify. Beeld: ANP