Weer stijging in online fraude: zó word jij geen slachtoffer

Het afgelopen jaar vond er weer een fikse stijging in online fraude plaats. In 2019 werden er niet alleen meer misdrijven gepleegd, maar ook bleken de daders van online criminaliteit steeds jonger te zijn geworden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie.

In 2019 werden er ruim 800.000 misdrijven geregistreerd, een stijging met 4 procent in vergelijking met 2018.

Jonge daders

Korpschef Erik Akerboom vertelt in het politierapport: “De deelname van jongeren aan criminele activiteiten is zorgelijk en gaan we het komende jaar in de gaten houden. Snel geld verdienen door bijvoorbeeld via online handelsplaatsen spullen aan te bieden en zogenaamd te verkopen, kan een eerste stap zijn op weg naar een criminele loopbaan”, verklaart hij.

Minderjarigen

Terwijl er in 2016 nog maar 12 procent van de online fraude gepleegd werd door minderjarigen, is dat anno 2019 al gestegen naar 29 procent. De politie geeft als reden dat fraude plegen van achter een computer voor jongeren eenvoudiger en minder gevaarlijk lijkt dan het doen van bijvoorbeeld een inbraak.

Meer fraudegevallen

In vergelijking met 2018 werden er in 2019 maar liefst 20.000 meer gevallen van online fraude genoteerd. Dit gaat om fraude waarbij burgers of bedrijven het slachtoffer werden. Ook steeg de handel via internet met 31 procent. Maar de grootste stijging werd gezien bij fraude met betaalproducten.

Voorkomen

Online fraude is ontzettend naar. Om te voorkomen dat je er slachtoffer van wordt, kun je een aantal dingen doen. Maak allereerst nooit zomaar een geldbedrag over wanneer je een berichtje ontvangt. Bang voor fraude via Marktplaats? Gebruik dan geen betaalmogelijkheden maar maak het geld altijd handmatig over. In onderstaande video kun je nog meer tips tegen fraude bekijken.

Bron: Politie.nl. Beeld: Istock