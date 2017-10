Zo maak je een stoere opbergkast

Op zoek naar een statement item in de kamer? Van 4 kistjes maak je zo een stoere opbergkast. Verf ‘m in de knalkleuren van het seizoen en je hebt een eyecatcher in de woonkamer.

Libelle’s woonstylist Marit Saladini is enorm creatief, handig en heeft inspiratie voor tien. Ze deelt haar ideeën graag met ons. Stap voor stap laat ze zien hoe zij dingen maakt. Deze week maakt ze van 4 kistjes een stoere opbergkast.

Materialen

instant vuller € 6,-

4 kisten lecce, wit, 71x45x- 41cm € 45,- p.st.

1 blik grondverf vanaf € 5,-

1 set afplaktape € 2,50

2 kleuren krijtverf gemengd in de kleuren ral 3012 en ral 5020 (alles Kwantum)

2 latten van 27x44mm, 210 cm

(l) ca. € 4,75 p.st. Verzaagd naar: (a) 2 latten van 139,8cm (l)

2 latten van 18x44mm, 270 cm (l) ca. € 4,60 p.st. Verzaagd naar: (b) 2 latten van 84,5cm (l) (c) 4 latten van 41 cm (l)

voorgegronde mdf 9 mm voor extra legplanken verzaagd naar de gewenste maat van ca. 40×40 cm en legsteunen van 40x ca. 10cm (alles bouwmarkt)

rolletje metallic tape € 4,25

Gereedschap

schuurblok grof € 1,50

lakset roller + beugel € 3,50

grondverfset € 3,-

kwastenset basic € 6,- per 6 stuks

kwastenset rond € 5,-

quick masking tape € 5,- (alles Kwantum)

lijmklemmen € 5,80

houtlijm extra vanaf € 2,99

torx schroeven diverse lengtes

accu schroefboormachine € 59,-

kruiskopschroevendraaier

verzinkboor hout

dun voorboorboortje (alles bouwmarkt)

Doe het zelf!



Verven van de kisten:

Zet de op maat gezaagde latten in de grondverf.

Demonteer vóór het schilderen de kistsluitingen, de scharnieren kunnen blijven zitten.

Schilder (de onderste) 2 kisten in de petrolblauwe tint ral.

Schilder (de bovenste) 2 kisten in 2 tinten. Gebruik afplaktape. Schilder het grootste deel, circa 49 cm, in de zalmkleurral, schilder een kleiner deel, circa 20 cm, in dezelfde petroltint als de onderste 2 kisten.

Schilder de lat a in 2 tinten: eerst 90,8 cm petrol en dan 49 cm zalm. Schilder de latten b en c beide petrol.

De kistjeskast in elkaar zetten:

Kantel de 4 kisten op hun zijkant. Plaats 2 kisten met de achterzijde naar elkaar, naast elkaar, met de klep naar voren en de gladde achterkant naar elkaar toe. Later worden op deze kisten weer 2 kisten op dezelfde manier geplaatst.

De kistsluitingen zitten aan de buitenkant.

Bevestig aan de onderzijde van de 2 gekantelde kisten 2x lat b zodat de kisten niet wankelen; let op dat lat a verticaal tussen de 2 kisten moet komen.

Horizontaal tussen de 2 kisten moet tevens 4x lat c bevestigd worden.

Plaats de 2 latten a verticaal tussen de 2 kisten, aan de voorzijde en aan de achterzijde, zodat de scharnieren nog kunnen draaien en bevestig ze met schroeven aan de kisten.

Boor alle schroefgaten in de latten met een voorboor en verzinkboor om splijten te voorkomen.

Lijm een aantal legsteunen in de kisten om wat extra legplanken te kunnen plaatsen.

Benieuwd naar meer klussen van Marit? Kijk hier voor meer inspiratie:

