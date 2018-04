6x zo krijg je écht al het stof uit je huis

Iedere dag een doekje over het aanrecht halen doe je waarschijnlijk zonder na te denken, maar echt goed de badkamer schrobben? Stofzuigen onder de bank? En je slaapkamer stofzuigen?

Die taken staan vaak iets lager op je prioriteitenlijst. Natuurlijk, je maakt ze wel schoon (of laat het doen), maar de manier waaróp je het doet en hoe vaak, maakt veel uit voor je gezondheid. Vooral als je een allergie hebt voor huisstofmijt, zijn onderstaande schoonmaaktips méér dan welkom.

1. Minimaal een keer per week

Sorry, we kunnen er niets anders van maken. Je huis schoonmaken moet toch echt minimaal een keer per week, en liever nog twee keer. En dit geldt zeker voor mensen met een huisstofmijtallergie, aldus de American Academy of Allergy, Asthma & Immunology.

2. Zwaai niet rond met een droog stofdoekje

Stoffen is natuurlijk nodig, maar stof wegnemen met een droog doekje zorgt alleen maar voor méér stof. Gebruik in plaats daarvan een vochtig doekje om stof af te nemen.



3. Speciale stofzuiger

Stofzuigen is sowieso een goed idee, maar wil je echt ál het stof uit je huis verwijderen? Dan is een speciale stofzuiger geen overbodige luxe. Denk aan een stofzuiger met een zogenaamd HEPA-filter. Deze verwijdert zelfs het mijt in de stof. Trouwens: vloerkleden en tapijten zijn echte stofnesten, stofzuig deze minstens één keer per week.

4. Allergieproof

Ben je echt allergisch voor stof? Draag dan een maskertje voor je gezicht, een paar schoonmaakhandschoenen en lange kleding als je schoonmaakt. Gedoe? Laat je huis dan schoonmaken, als je budget het toelaat.

5. Verlaat het huis een paar uurtjes na het schoonmaken

Juist als je schoonmaakt, dwarrelt stof door de lucht. Niet zo prettig en gezond om dat allemaal in te ademen. Een slimme tip: ga meteen na het schoonmaken even een paar uur de deur uit.

6. Verwijder mogelijke ‘stofnesten’ uit je huis

Sommige gebruiksvoorwerpen zorgen voor extra stof in huis. Niet zo gezond en bovendien: ze zorgen voor overbodig schoonmaakwerk. Denk aan slingerend speelgoed, een verzameling vaasjes en losse stapels boeken. Ruim ze op: dat oogt niet alleen netter maar scheelt ook een hóóp stof.

Bron: Self.com. Beeld: iStock