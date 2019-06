Stoffige planten? Zó maak je ze schoon

Door planten in huis te plaatsen, creëren je in een handomdraai een sfeervolle ruimte. Toch is het onderhouden ervan soms lastig, want water geven alleen is niet genoeg. Zijn jouw planten stoffig geworden? Zó maak je ze schoon.

Water en wat liefde geven is belangrijk voor planten. Maar wist je dat het schoonmaken van jouw groene vrienden in huis minstens zo belangrijk is?

Stoffige planten

Vooral grote planten vangen veel stof. Dit ziet er niet alleen wat viezig uit, maar komt de plant ook zeker niet ten goede. Het is namelijk zo dat stoffige planten minder zuurstof opnemen. De plant ademt met stof op de bladeren minder goed en kan daardoor uiteindelijk zelfs doodgaan. Ook is een stoffige plant een trekpleister voor ongedierte.

Schoonmaken

Gelukkig is het schoonmaken van je stoffige planten helemaal geen moeilijke klus. Integendeel. Je kunt grote planten namelijk heel simpel afnemen met een vochtige doek. Zorg ervoor dat je zowel de boven- als onderkant van de bladeren meeneemt. Heb je voornamelijke kleine planten in huis staan? Dan kun je deze opfrissen met een simpele oude make-up kwast.

Kunstplanten schoonmaken

Ook kunstbloemen en -planten kunnen stoffig worden en een grauw uiterlijk krijgen. Maar daar is gelukkig ook wat aan te doen. Hoe je dit doet? Dat zie je in onderstaande video.

Bron: Eigen Huis en Tuin. Beeld: iStock