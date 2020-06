Stokrozen in je tuin? Zó stek je deze prachtige bloemen

Je ziet ze nu overal uit de grond steken: de kleurige stokrozen zijn dé bloemen van het seizoen. Je ziet ze in het rood, roze, donkerpaars, wit of geel: alle kleuren lijken wel voorbij te komen. Wil jij deze geweldige bloemen nou ook zelf in je tuin? Let dan even op, er is namelijk een manier om deze bloemen te stekken.

Je moet wél nog eventjes geduld hebben.

Kleurige bloem

Deze vrolijke gekleurde bloem komt oorspronkelijk uit Turkije. In de 16e eeuw is de bloem richting Europa gekomen. Verrassend genoeg bloeit de bloem juist erg goed in stedelijke gebieden. Je kunt het bijna onkruid in de stad noemen, omdat het gewoon tussen de stoeptegels door groeit. Toch maakt dat het straatbeeld net iets vrolijker.

Stekken

Maar ook in je tuin staan deze bloemen natuurlijk prachtig. De stokrozen zijn dan ook verkrijgbaar in tuincentra, maar je kunt ook de oude bloemen gebruiken om weer nieuwe te zaaien. Dat werkt als volgt: wanneer de bloem uitgebloeid is, ontstaan er bolletjes met zaadjes. Deze kun je heel gemakkelijk van de plant plukken, mits de bloem helemaal is uitgedroogd. De zaadjes die je in deze bolletjes vindt, kun je planten voor het volgende seizoen.