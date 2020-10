Stoppen met roken? Déze leuke dingen kun je allemaal doen met het geld dat je bespaart

Het aantal rokers in Nederland neemt jaarlijks behoorlijk af. Toch rookt nog altijd ongeveer twintig procent van onze bevolking, waarvan driekwart dagelijks. Wat kost dat nou eigenlijk op jaarbasis, en wat voor leuke dingen kun je van dat geld allemaal doen als je besluit te stoppen met roken?

In het kader van Stoptober zochten we het een en ander uit.

Jaarlijks gaat Stoptober – een initiatief van o.a. het KWF, de Hartstichting, het Longfonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VSW) – op de eerste dag van oktober van start. Het idee is om 28 dagen lang niet te roken. Honderdduizenden mensen doen elk jaar mee, waaronder eerder ook BN’ers als Katja Schuurman en Georgina Verbaan.

Uit onderzoek blijkt dat 28 dagen net lang genoeg is om te ervaren wat de positieve effecten zijn van stoppen met roken. De meeste ontwenningsverschijnselen zijn dan achter de rug. En de kans om daarna voor eens en voor altijd van sigaretten af te blijven, blijkt maar liefst vijf keer groter als je het 28 dagen volhoudt dan wanneer je voor die tijd stopt.

Even rekenen

Nederlandse rokers verslinden gemiddeld 10 sigaretten per dag. 70 per week dus en ruim 3600 per jaar. Laten we van 20 sigaretten in een pakje uitgaan, dan rookt de gemiddelde roker dus een pakje of 180 per jaar. In de supermarkt betaal je voor een pakje van 20 sigaretten tegenwoordig al € 8,-. Maal 180 pakjes, dan kom je al gauw op zo’n € 1.440,- wat je jaarlijks kwijt bent aan roken.

Van dat geld kun je natuurlijk behoorlijk wat leuke dingen doen. Elke maand een romantisch weekendje weg, bijvoorbeeld. Wat dacht je van met het hele gezin naar Ierland, of met je partner of goede vriend(in) naar Schotland. En jezelf elke maand verwennen met een leuk cadeau, zoals nieuwe (designer)tas, nieuwe sneakers of laarzen of een mooie sieradenset.

Het levert zoveel op

En dan hebben we het nog maar over wat het je op jaarbasis oplevert. Moet je nagaan dat je na tien jaar al ruim € 14.000,- hebt bespaard. Daar kun je toch mooi de keuken of tuin van verbouwen, meerdere keren héél luxe van op vakantie en een fijne spaarbuffer opbouwen. De voordelen van stoppen met roken zijn dus niet alleen voor je gezondheid legio, maar ook voor je portemonnee.

Hoe pak je het stoppen met roken aan? Wanneer begin je? Dokter Rutger legt het haarfijn uit in zijn vlog:

