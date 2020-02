Niet alleen storm Dennis, ook warme temperaturen op komst

Na Ciara maken we ons komend weekend op voor haar opvolger: storm Dennis. Maar gelukkig is het niet alleen maar ellende wat de klok slaat, we krijgen ook heerlijke lente-temperaturen van de weergoden cadeau.

Aan het einde van het weekend krijgen we én te maken met storm Dennis (niet te verwarren met presentator Dennis Storm) en met opvallend hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar.

Zaterdagavond kunnen we de eerste zware windstoten verwachten en in de nacht trekt storm Dennis vervolgens over de kust. Daar kun je zware windstoten tot wel 90 kilometer per uur verwachten. Inwoners in het noordwesten van ons land krijgen nog pittigere windstoten voor hun kiezen tot wel 110 kilometer per uur.

Eerste lentedag in februari

Zondagochtend en rond het middaguur wordt het helemaal onstuimig. Gelukkig neemt de stevige wind rond het middaguur al wat af, maar het blijft regenen en waaien. Ondanks de harde wind kunnen we wél rekenen op fijne temperaturen. De laatste dag van het weekend wordt het zo’n 14 tot 17 graden. We mogen dan zelfs spreken van de eerste lentedag.

Zulke temperaturen zijn uniek voor deze tijd van het jaar. Met zo’n 14 à 15 graden is het gemiddeld al even warm als het normaal gesproken eind april pas in ons kikkerlandje is. Waarschijnlijk mogen we zondag dan ook spreken van de 1 van de warmste 16 februari’s ooit.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock