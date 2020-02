Er is een storm op komst: zó kun je schade voorkomen

Stilte voor de storm. Het is nu nog mooi weer buiten, maar dat gaat dit weekend helemaal omslaan. Er wordt namelijk een storm verwacht. Maar hoe kun je je daar het beste op voorbereiden?

De betreffende storm heeft zelfs een naam gekregen: Ciara. Hij komt overwaaien vanuit Groot-Brittannië en zal Nederland eind van het weekend treffen.

Advertentie

Een storm kunnen we helaas niet voorkomen, maar schade vaak wel. Daarom zetten we op een rijtje hoe je je het beste kunt voorbereiden op de volgende storm:

1. Ramen

Sluit alle ramen en deuren en zorg dat ze ook echt goed dicht zijn. Denk hierbij ook aan daglichten en klapramen.

2. Losse spullen

Haal alle losse spullen uit de tuin. Kunnen ze niet naar binnen? Maak ze dan ergens aan vast, zodat ze niet zomaar weg kunnen waaien. Je bent dan niet alleen de spullen kwijt, maar deze spullen kunnen ook veel schade aan je huis aanbrengen als ze wegwaaien.

3. Het dak

Zorg ervoor dat de daken regelmatig gecheckt worden. Denk hierbij aan dakbedekking, de goten en dakpannen. Als die niet goed vastzitten, bestaat er een kans dat ze door de harde wind loslaten en er iets naar beneden valt.

4. Bomen

Staan er bomen rond je huis? Kijk goed of die stevig genoeg zijn voor de storm en verwijder alvast overhangende takken en ongezonde of zelfs dode delen.

5. Auto

Parkeer je auto onder een stevige overkapping of in een schuur of garage. Heb je geen overkapping? Zorg er dan voor dat je ‘m niet onder of dicht bij een boom parkeert.

6. Rolluik en zonnepanelen

Controleer ook alle losse onderdelen van je huis, zoals zonneweringen en rolluiken. Je kunt ze het beste oprollen. Vergeet ook niet te controleren of schotels, antennes, vlaggenmasten en zonnepanelen nog goed zijn bevestigd.

Binnenblijven

Blijf tijdens de storm zoveel mogelijk binnen. Wacht pas met het treffen van maatregelen of reparaties tot de storm voorbij is. Mocht je toch met de auto op pad? Houd het portier van je auto stevig vast als je in- en uitstapt. Anders kun je de deur van je eigen auto of een andere auto beschadigen.

Moet je toch naar buiten? Dan kun je vast een van deze hippe regenjassen gebruiken:

Zeiknatte regenlaarzen? Zo voorkom je een plas water in de gang:





De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Allianz, Interpolis. Beeld: iStock