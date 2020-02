Storm Ciara is losgebarsten, met alle gevolgen van dien. Zoals voorspeld zijn er op meerdere plekken in Nederland al flinke windstoten gemeld, en klettert de regen met bakken uit de hemel. De ANWM waarschuwt zondagmiddag dan ook om vooral binnen te blijven.

“Ga niet de weg op als dat niet strikt noodzakelijk is”, luidt het advies.

Windkracht 11

Het was afwachten of de voorspellingen uit zouden komen, maar de storm blijkt zondagmiddag inderdaad erg krachtig te zijn. Op meerdere plekken in het land heeft de storm al windkracht 10 bereikt. Op sommige plekken is er zelfs al windkracht 11 gemeten en er is sprake van windstoten van zeker 100 tot 120 kilometer per uur. En dat is niet zonder gevaar, meldt Nu.nl.

Weercode oranje

Weercode oranje is inmiddels van kracht. “We krijgen veel meldingen over afgewaaide takken en omgevallen bomen”, meldt de ANWB zondag aan het eind van de middag. “Het hoogtepunt van de storm is vanavond tussen 18.00 en 00.00 uur. Rijden met een aanhanger of (lege) vrachtwagen is vanzelfsprekend uit den boze.”

Binnenblijven

Toch is Rijkswaterstaat het niet eens met de waarschuwing van de ANWB. Volgens de rijksdienst is binnenblijven pas écht noodzakelijk wanneer weercode rood van kracht is, en dat is nog niet het geval. Of er nog opgeschaald gaat worden naar code rood, is nog niet duidelijk.

Ga niet de weg op als dat niet strikt noodzakelijk is. We krijgen veel meldingen over afgewaaide takken en omgevallen bomen. Het hoogtepunt van de storm is vanavond tussen 18.00 en 00.00 uur. Rijden met een aanhanger of (lege) vrachtwagen is vanzelfsprekend uit den boze.#storm pic.twitter.com/8WWtYAGQl2 — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) February 9, 2020

Ciara is nu officieel een zware storm. Vlieland noteerde een uurgemiddelde windkracht 10!https://t.co/KqPJakx58b pic.twitter.com/nBD05eD9JU — Weerplaza.nl (@Weerplaza) February 9, 2020

Tussen deze lijnen bevindt zich het gebied met de zwaarste windstoten. Je kunt het gebied dus via de regenradar volgen. https://t.co/f3tF2dieNB Liveblog: https://t.co/KqPJakx58b pic.twitter.com/7j3RzaDN1M — Weerplaza.nl (@Weerplaza) February 9, 2020

Bron: NU.nl. Beeld: iStock