Stormachtig weekend voor de deur: "Zondag kun je beter binnen blijven"

Waai niet uit je hemd dit weekend: het belooft vooral zondag stormachtig te worden. En nee, we zijn niet van suiker, maar van al die regen worden we ook niet blij.

Zaterdag gaat het al flink regenen, maar zondag komen daar ook harde windstoten bij.

95 kilometer per uur

Aan de kust wordt het zelfs stormachtig en worden windstoten tot 95 kilometer per uur voorspeld. Strandwandeling in gedachten? Nou, geen goed plan dus. “Die dag kun je beter binnen blijven”, adviseert Weerplaza dan ook. Wel blijft het qua temperatuur, rond de acht graden, vrij mild voor de tijd van het jaar.

Vriezen

Gelukkig gaat de wind maandag alweer liggen en komt er zelfs iets meer ruimte voor de zon. Maar nat blijft het nog wel – de hele week, zelfs. Vanaf volgend weekend krijgen we echt winters weer te verduren. Dan wordt het overdag niet warmer dan een graad of vier en kan het ’s nachts gaan vriezen. Of we dan ook op natuurijs kunnen gaan schaatsen? Wie weet…

Bron: AD. Beeld: iStock

