Bij déze budgetsupermarkt koop je dit weekend een stormparaplu voor een prikkie

Het leek even alsof de zomer eeuwig zou duren, maar deze week hebben we toch al flink wat regen te verduren gehad. De herfst is begonnen! De volgende keer écht droog overkomen? De stormparaplu is het antwoord.

Een paraplu lijkt zoiets stom om geld aan uit te geven, maar we hebben allemaal weleens over straat gelopen met een paraplu die alle kanten op schoot. Wanneer je op dat moment compleet nat wordt geregend wil je niets liever dan zo’n stormparaplu die wel tegen een windstootje kan.

Fijn prijsje

Perfecte timing van Aldi, want vanaf zaterdag zijn er bij de budgetsupermarkt stormparaplu’s van het merk Senz verkrijgbaar voor het fijne prijsje van €15. Lijkt alsnog een flink bedrag voor een paraplu, maar normaal betaal je zo’n €30 voor deze paraplu’s dus een goede deal is het zeker. De stormparaplu’s zijn verkrijgbaar in vier verschillende kleuren en kunnen windsnelheden tot 100 kilometer per uur opvangen. Je gaat jezelf dankbaar zijn als het weer met bakken uit de lucht komt!

Beeld: ANP.