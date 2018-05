Het strandweer houdt niet op: dit weekend kan het zelfs 30 graden worden

Wie vandaag thuis is gebleven en niet richting Zandvoort, Bloemendaal of Egmond aan Zee is gereden, die kan nog mooi mee met de herkansing.

Want deze hele week blijft het zomers warm. En ja, dit weekend kan het zelfs tropisch worden met temperaturen rond de 30 graden. Kijk, dat is écht strandweer.

Let op de buien

Vandaag hadden we ook niets te klagen, want Tweede Pinksterdag was een officiële zomerse dag met een temperatuur van 25 graden of meer. De komende dagen wordt het elke dag een beetje hetzelfde weer: vrij warm en zonnig, met aan het eind van de middag en in de avonden kans op een bui. Ook kan het in de avonden gaan onweren.

En van de Hollandse kust wordt nu natuurlijk elke dag ontzettend genoten:

Aan de westkust kan het #mistig en #kil zijn. In de rest v/h land is het vrij #zonnig en 22 tot 25 graden. Laat in de middag en vanavond kan een lokale #onweersbui vallen in het zuidoosten. Het warme voorjaarsweer houdt voorlopig aan. Lees meer op de site: https://t.co/Hv4Y4wwhPO pic.twitter.com/lE7KjLxXV2 — Weerplaza.nl (@Weerplaza) 20 mei 2018

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock