Geen zin om te strijken? Met déze tips wordt het een stuk makkelijker

Er zijn vast mensen die het niet erg vinden om te strijken, maar het is waarschijnlijk voor het overgrote deel niet écht een hobby. Elke week weer de strijkplank uit de kast trekken en minstens een half uur in de weer zijn. Gelukkig zijn er manieren om er minder tijd aan te besteden.

In dit lijstje geven we een aantal tips om strijken makkelijker of zelfs helemaal overbodig te maken:

Advertentie

Hang je was in de badkamer

Op deze manier vang je twee vliegen in één klap: je bent rustig aan het douchen en tegelijkertijd wordt je kleding ‘gestreken’. Niet echt natuurlijk, maar de stoom van je douche zorgt er wel voor dat je kleding kreukvrij wordt. Je hoeft het dus alleen maar op te hangen en te douchen, dat scheelt weer tijd!

Gebruik een stoomstrijkijzer

Dit zorgt er natuurlijk niet voor dat je nooit meer hoeft te strijken, maar het gaat wel veel sneller. Een stoomstrijkijzer zorgt ervoor dat de kleding vochtig wordt en makkelijker te strijken is. Als je geen stoomstrijkijzer wilt kopen, kun je er ook voor kiezen om je kleding een beetje, met de nadruk op een beetje, nat te maken. Dat geeft een soortgelijk effect.

Je föhn is multifunctioneel

Zitten er maar een paar kreukels in je kleding? Dan kun je gewoon je föhn gebruiken. Maak de kreukels net als bij het stoomstrijkijzer een beetje nat en föhn ze droog. Let wel op, als je te veel water gebruikt kun je wel een tijdje bezig zijn.

Hang je was meteen op

Laat het niet nog uren in de wasmachine zitten. Als je de was lang in de machine laat zitten is de kans groot dat het gaat stinken. Het zorgt ook voor veel kreukels in je net gewassen kleding. Let voor een nog beter resultaat ook op hóe je het ophangt, hoe rechter hoe beter.

Nooit meer strijken

En dan last but not least misschien wel de meest effectieve tip van allemaal… koop geen kleding die je moet strijken. Er zijn genoeg kledingstukken te koop die je kunt dragen zonder het eerst te moeten strijken. Heb je echt een hekel aan strijken? Dan is dit de beste optie voor jou!

Welke tips ga jij eens uitproberen?

Nog meer tijd besparen, doe je met de Inventum Steelstofzuiger en kruimeldief in één. Je hebt een schoon en stofvrij huis binnen de kortste keren:

Inventum Steelstofzuiger en kruimeldief in één van € 149,99 voor € 104,90 Bestel nu

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goed Gevoel. Beeld: iStock