Strooiwagens vannacht voor het eerst dit najaar massaal de weg op

Het wordt in de nacht van dinsdag op woensdag erg koud en dat heeft grote gevolgen voor de veiligheid op de weg.

De temperatuur zakt landinwaarts naar waarden tussen 0 en -2 graden, meldt Buienradar.

Mistlampen aan

En omdat het ook heeft geregend vandaag, kan het wegdek op bepaalde plekken nat zijn. Waar het nat is en waar het gaat vriezen, kan het daarom gelijk spekglad worden. Rijkswaterstaat heeft daarom gemeld massaal met strooiwagens de wegen op te gaan. Dus mocht je vanavond gaan autorijden: pas goed op, het kan glad zijn. Verder wordt er dinsdagavond en woensdagochtend vroeg dichte mist voorspeld.

Ook de komende dagen is het oppassen als je de weg op gaat. Het blijft namelijk lokaal ’s nachts vriezen en overdag wordt het niet warmer dan 4 of 5 graden. Met regen erbij kan het door het hele land zorgen voor gladheid, zeker in de avonden en ochtenden.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock