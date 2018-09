Bij Albert Heijn liggen vanaf nu stroopwafels met wel héél bijzondere smaken in de schappen. Naast de gewone roomboterstroopwafel kun je bij deze supermarkt nu ook stroopwafels met karamel-zeezout, rozemarijn-zeezout, banaan-karamel, mango-chili en aardbei kopen. Benieuwd?

De stroopwafel is een oer-Hollandse lekkernij en omdat de Albert Heijn niet vies is van een beetje uitproberen, hebben ze maar liefst negen nieuwe varianten bedacht.

Lavendel-zwarte peper

Durf jij de bijzondere smaken dark-roast chocolate, mango-chili, sinaasappel-kaneel, rozemarijn-zeezout of lavendel-zwarte peper aan? Of ga je liever voor de wat simpelere versies, zoals karamel-zeezout, speculaas, aardbei of banaan-karamel? Zo maakt de Albert Heijn het ons nog moeilijker om niet te snoepen…

Red velvet chocolade cookie

Niet echt fan van stroopwafels? Niet getreurd, want de AH komt ook met nieuwe koeken. Zo zullen ze dark roasted stroopkoek (met de smaak van koffie en cacao) en een chocolate chip cookie met red velvet en witte chocolade op de markt brengen. Klinkt goed!

Wij zijn in ieder geval benieuwd naar deze nieuwe smaakcombinaties. En een stroopwafel of andere koek gaat er op z’n tijd wel in, toch?

Zin om zelf aan de slag te gaan? Dít is de ultieme traktatie voor bij de koffie: de klassieke meringues met een vleugje chocolade:



Bron: Culy. Beeld: iStock