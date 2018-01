Waarom je deze week naar boven moet kijken

Er komt een driedubbel natuurverschijnsel aan, namelijk een zeldzame blauwe superbloedmaan. Het is ruim 36 jaar geleden dat deze voor het laatst te zien was. Al zullen we het in Nederland vooral moeten doen met de foto’s van anderen.

De bijzondere maan toont zich op 31 januari. Inwoners van grote delen van de wereld kunnen dan een combinatie van een blauwe, super- én bloedmaan zien. In Noord-Amerika, de eilanden in de Stille Oceaan, Australië, Azië en Rusland zal die het meest zichtbaar zijn.

Blauwe maan

De term ‘blauwe maan’ verwijst naar de tweede volle maan in een maand tijd, een verschijnsel dat zich gemiddeld elke 2,7 jaar voordoet. De vorige blauwe maan was te zien in juli 2015.

Supermaan

Om de 29 dagen bereikt de maan een minimale afstand tot de aarde. Als dat moment samenvalt met een volle maan, noemen we dat een supermaan. Hoewel de supermaan elke maand verschijnt, kunnen we ‘m in Nederland maar 3 keer per jaar zien.

Wat is een Bloedmaan?

We spreken van een bloedmaan als er een totale maansverduistering plaatsvindt. De rode gloed van de bloedmaan ontstaat doordat de aarde de zonnestralen tegenhoudt. Het zonlicht gaat wel lángs de aarde. Als de bloedmaan tegelijkertijd plaatsvindt met de supermaan heet dat een superbloedmaan.

De laatste keer dat een blauwe superbloedmaan verscheen, was op 30 december 1982.

Volgende in 2037

De volgende ‘super blue moon of blood’ is door NASA voorzien op 31 januari 2037. Misschien maken de inwoners van Europa dan een betere kans.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock