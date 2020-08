Zet je schrap: weerexperts verwachten komende week een ‘superhittegolf’

Het is vooral voor de mensen in het zuiden en zuid-oosten van Nederland flink afzien de komende week. Weeronline voorspelt dat de hittegolf uitgroeit tot een regionale superhittegolf, waarbij temperaturen boven de 30 of zelfs 35 graden Celsius komen.

De term superhittegolf werd in 2018 in het leven geroepen. Als deze ‘extreme’ hittegolf er inderdaad komt de komende dagen, is het al voor de derde jaar op rij raak.

Superhittegolf

Zoals je waarschijnlijk weet, spreken we van een hittegolf als we 5 warme dagen (>25 graden Celsius) achter elkaar hebben waarvan er 3 tropisch (> 30 graden Celsius) zijn. Een superhittegolf is een tandje extremer: dit gaat over minstens 5 tropische dagen, waarbij de temperaturen boven de 30 graden Celsius liggen en op 3 dagen zelfs boven de 35 graden Celsius.