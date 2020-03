Let op: supermarkten en drogisterijen hanteren dít nieuwe deurbeleid

Supermarkten en drogisterijen in Nederland hebben nieuwe maatregelen ingevoerd om verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo wordt het gebruik van een winkelwagen verplicht en laten supermarkten maximaal één klant per 10 vierkante meter winkelvloer toe.

In een winkel van duizend vierkante meter mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Supermarkten regelen dit door bijvoorbeeld het aantal winkelwagens te beperken, zo meldt het CBL, brancheclub van de supermarkten.

Voldoende afstand houden

Door het gebruiken van een winkelwagen te verplichten, kunnen klanten ook beter voldoende afstand houden. In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht. In deze winkels is slechts een beperkt aantal mandjes beschikbaar, zodat het niet te druk wordt in de winkel.

Voorkomen van rijen

Als er bij een winkel geen winkelwagen of mandje beschikbaar is, mogen er op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten moeten dan buiten wachten tot er een wagen of mandje beschikbaar is. Omdat er door deze maatregel bij sommige winkels buiten een rij kan ontstaan, hebben supermarkten contact met gemeenten over ondersteuning bij het handhaven van voldoende afstand in wachtrijen buiten.

Ook maatregelen voor vakkenvullers

Ook vakkenvullers moeten klanten er aan herinneren om anderhalve meter afstand te houden. Zij dragen vanaf deze week aangepaste werkkleding met de oproep om afstand te houden. Klanten komen regelmatig en vaak onbewust te dicht in de buurt van supermarktmedewerkers, iets wat de supermarkten nu willen voorkomen. Hoe de supermarktketens hun kleding gaan aanpassen, kan per keten verschillen.

Deurbeleid in drogisterijen

Ook drogisterijketens Kruidvat, Trekpleister, DA en Etos werken vanaf vandaag met een deurbeleid. Dat bevestigt Ed van de Weerd, voorzitter van brancheclub Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). “Onze winkels zijn kleiner dan supermarkten, daarom is het voor ons personeel helemaal belangrijk dat er duidelijke spelregels zijn. Het is een houvast”, aldus Van de Weerd die CEO is van A.S. Watson Benelux, moederbedrijf van Kruidvat en Trekpleister. “Wij hebben 1200 filialen. Bij onze drukste winkels zetten we een medewerker bij de deur. Maar bij de meeste winkels zetten we stapel mandjes bij de ingang. Als de mandjes allemaal in gebruik zijn, betekent dit dat het maximum aantal klanten is bereikt en moeten mensen wachten tot er iemand naar buiten komt.”

Wat kun je zelf preventief doen om te voorkomen dat je het coronavirus krijgt? Dokter Rutger legt het in deze video uit:

Bron: AD. Beeld: iStock