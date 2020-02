In de Randstad is het al jaren vaste prik dat supermarkten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open zijn. In andere delen van het land sluiten de meeste winkels dikwijls nog eerder, maar ook in die gebieden kun je steeds vaker in de avonduren boodschappen doen.

Inmiddels houdt 1 op de 7 supermarkten tot ‘s avonds laat de deuren open, meldt het AD.

Nieuwe normaal

“Eerst was 18.00 uur heel gebruikelijk, daarna werd het 20.00 of 21.00 uur en nu lijkt 22.00 uur het nieuwe normaal te worden”, meldt Bob Gross, eigenaar van Openingstijden.nl aan het AD. De website analyseerde de ontwikkeling van supermarkten de afgelopen 5 jaar en zag dat steeds meer winkels hun deuren ’s avonds open houden.

Analyse

Uit de analyse blijkt dat waar landelijk eerst maar 250 supermarkten tot in de avonduren open waren, dat er anno 2020 ruim 550 zijn. De grootste stijging werd in 2019 gezien, ook in steden buiten de Randstad. Voornamelijk ketens Albert Heijn en Jumbo hebben hier een groot aandeel in.

Tegen de trend in

Toch gaat niet iedere supermarktketen met de trend mee. Want de Duitse keten Aldi houdt slechts bij 1 procent van haar winkels de deuren tot 22:00 uur open. Ook winkels Nettorama, Boni en MCD doen nog niet mee aan de veranderende openingstijden, blijkt uit de analyse.

Onverantwoord

Mari Martens, van de FNV betrokken bij de supermarktbranche, is niet te spreken over de latere openingstijden van supermarkten. “Ik snap dat supermarkten dit doen omdat zij er omzet uit halen, maar eigenlijk is het totaal onverantwoord”, meldt hij. “De kleine winkelier is gedwongen om mee te gaan in dit geweld”, benadrukt hij. En dat zou volgens hem het slagingspercentage van kleine winkels sterk doen dalen.

Wat vind jij: moeten supermarkten inderdaad tot in de late uurtjes openblijven, of mogen ze hun deuren gewoon sluiten rond etenstijd?

Bron: AD. Beeld: iStock