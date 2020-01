Waarom het superslim is om juist nu koopzegels te sparen

Sparen bij de bank heeft tegenwoordig nauwelijks zin meer: je hoeft nog net geen geld te betalen om je geld opzij te kunnen zetten. Klanten van ABN Amro ontvangen vanaf april zelfs helemaal geen rente meer op hun spaargeld. Gelukkig is het oldskool zegeltjes sparen wél een goede manier van geld sparen.

“Wilt u er nog koopzegels bij?” De kans is groot dat je deze vraag van de caissière weglacht. Niet voor Katinka Duffhuis (27) uit Eindhoven, die sinds een halfjaar koopzegels spaart. “Je merkt er bijna niks van bij het afrekenen en ondertussen ben ik al mooi aan het sparen voor die reis die ik wil maken.”

Beter dan sparen bij de bank

De rente die je tegenwoordig op je spaarrekening krijgt is om te huilen. Erg zonde, want automatisch sparen is natuurlijk wel een fijn idee. Sparen bij de supermarkt is daarom een goed alternatief: het kan gemakkelijk namelijk zo’n 6% rente (!) opleveren.

Hoe het werkt

Per euro kun je een koopzegel krijgen, die je voor een klein bedrag koopt. De zegels plak je in een boekje en als je het boekje vol hebt, krijg je het betaalde bedrag + rente ervoor terug. Klinkt als muziek in de oren, toch? Katinka vertelt: “Het is toch elke keer weer een kick om wat extra geld terug te krijgen.”

De rente

De rente verschilt per supermarkt en daarom hebben wij even een duidelijk overzicht gemaakt:

Bij Albert Heijn ontvang je dus het hoogste rendement. Maar het voordeel bij Jumbo ten opzichte van de andere 2 supermarkten is dat je je eerder kunt laten uitbetalen.

Niet truttig

“Ik ben eigenlijk pas begonnen toen een vriendin vertelde dat zij al een tijdje spaart. Toen ik van haar hoorde wat de voorwaarden waren, klonk dat helemaal zo gek nog niet,” vertelt Katinka. “Mijn oma spaart ook koopzegels en zij vindt het leuk om te zien dat haar kleindochter dat nu ook doet. Zo zie je maar, zegels sparen kun je echt doen op iedere leeftijd.”

Zakgeld

Ook Gerda Slot uit Bergentheim (50) spaart al lange tijd zegels: 2 jaar om precies te zijn. “Ik spaar het om mijn kinderen wat extra zakgeld te kunnen geven, door de koopzegels kost mij dat niks.” Froukje Dorgelo (52) uit Hardenberg sluit zich daar bij aan: “Toen mijn dochter op kamers ging heb ik haar een vol boekje koopzegels meegegeven, want je kunt ze ook inwisselen voor contant geld. Misschien dat haar dat ook weer inspireert om hetzelfde te gaan doen.”

