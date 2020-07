Hup, het water op: zóveel calorieën verbrand je met een uurtje suppen

In de grachten, op meertjes en aan de kust kom je ze steeds vaker tegen: Stand Up Paddlers. Dat suppen ziet er altijd vrij ontspannen uit, en toch blijk je er bést wat calorieën mee te verbranden.

Al hangt het er wel een beetje vanaf hoe fanatiek je aan het suppen slaat.

Suppen is een watersport die enige tijd geleden vanuit Hawaï is komen overwaaien. Hawaiiaanse surfleraren stonden rechtop op hun longboards om toeristen in de gaten te houden. Bij suppen sta je dan ook op een groot surfboard en beweeg je je met 1 peddel voort over het water.