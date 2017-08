Een land dat voor 80% bedekt is met regenwoud en waar het kwik dwingt tot hangmatteren. Suriname lijkt in niets op Nederland. Toch klinkt het elke ochtend een ‘goedemorgen’ in de tropen. Bij een bezoek aan Suriname mag je deze 6 dingen niet overslaan.

1. Het Koto Museum

Wie alles wil weten over de Surinaamse cultuur, is bij Het Koto Museum aan het juiste adres. Hier vertelt eigenaresse Christien over het ontstaan van de koto en de angisa, ofwel de oude kledingdracht van Creoolse vrouwen uit Suriname. De vouwwijze van de hoofddoek is een speciale kunst en wordt nog steeds op de jongere generatie overgedragen. Prinsessestraat 43, Paramaribo, hetkotomuseum.org

2. Fort Nieuw Amsterdam

In dit voormalig Nederlands fort duik je het militaire verleden van Suriname in. Op de plek waar de Commewijnerivier en de Surinamerivier samenkomen, is nu een openluchtmuseum waar kruithuizen, isoleercellen en antieke koetsen te zien zijn. Het schitterende uitzicht over de twee rivieren, krijg je gratis cadeau. Wilhelminastraat, Nieuw Amsterdam, fortnieuwamsterdam.sr

3. Kaaimannensafari

Toe aan een beetje avontuur? Trek er in de nacht op uit met een spannende safari over de rivier per korjaal, een soort boomstamkano. De mannen van het Anaula Resort weten de slangen en kaaimannen die in de Amazone leven met behulp van een zaklamp vakkundig aan te wijzen. De prachtige sterrenhemel maakt de tocht extra speciaal.

4. Fort Zeelandia

Een van de opvallendste gebouwen in het centrum van Paramaribo is Fort Zeelandia. Dit fort dat ooit Suriname moest beschermen tegen buitenlandse aanvallen, is nu een museum met lokale kunst en archeologische vondsten. Tip: op zondag zijn er gratis rondleidingen. Abraham Crijnssenweg 1, Paramaribo, surinaamsmuseum.net

5. Centrale Markt

Op een vroege ochtend is het heerlijk dwalen in de overdekte Centrale Markt in Paramaribo, te vinden aan het einde van de Waterkant aan de Surinamerivier. Hier vind je eindeloze rijen tropisch fruit, kruiden en specerijen uit het bos, verse groenten, noten, vis en vlees. Geniet daarna aan de Waterkant in de schaduw van een eigen samengestelde, lokale lunch.

6. Natuurreservaat Brownsberg

Huur een auto en toer naar Brownsberg, een prachtig natuurreservaat dat deel uitmaakt van het Amazoneregenwoud. Spot er brulapen, de trompetvogel en kleurrijke vogels. Onderweg is het heerlijk afkoelen bij de watervallen om daarna te relaxen in de hangmat. Brokopondo, brownsberg-suriname.com

Beeld: iStock