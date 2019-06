We blijken sushi helemaal verkeerd te eten: zo moet het wél

Sushi lijkt een van de simpelste gerechten om te eten, maar toch komt ook daar een gebruiksaanwijzing bij kijken. Eén ding weten sushiliefhebbers wel: je eet het met stokjes. Maar verder…?

Hoe eet je precies met stokjes? Wat doop je wel in de sojasaus en wat niet? En wat doe je met de gember die ook altijd standaard op tafel staat? Voor eens en voor altijd de antwoorden:

Chopsticks

We beginnen met het belangrijkste: de stokjes, of zoals een trouwe sushi-eter zou zeggen: chopsticks. Het kan al een hele uitdaging zijn om sushi met stokjes te eten (lees: niet prikken, maar klemmen), maar dat is nog niet alles waar je op moet letten. Het is naar de chef toe namelijk heel onbeleefd om de chopsticks tegen elkaar aan te wrijven. Ben je niet aan het eten? Leg de stokjes dan gewoon even weg.

Twee kanten

Ook kun je de stokjes aan twee kanten gebruiken. Dat is zelfs heel belangrijk. Een nieuwe sushi pak je niet met de kant van de stokjes die je net in je mond hebt gestoken, maar met de achterkant.

Wasabi

En dan heb je nog de rest van de ingrediënten die op tafel staan. De wasabi, bijvoorbeeld. Dit smeer je op de sushi. De sushi doop je er dus niet in. Sojasaus mag ook niet ontbreken. Nigiri (sushi met vis) doop je alleen met de viskant in de sojasaus. Zo neemt het niet te veel sojasaus op en is het niet te zout.

Gember

Veel mensen eten een sushi met wat sojasaus of wasabi en maken het af met wat gember. Maar die gember zou je eigenlijk op een ander moment moeten eten. Namelijk: tussen twee sushi door. De gember neutraliseert de smaak in je mond waardoor je de sushi veel beter proeft. Vanavond maar eens proberen..?

Bron: Flair.be. Beeld: iStock