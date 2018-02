Sylvia Witteman deelt briljante tip voor het schoonmaken van je broodrooster

Je broodrooster schoonmaken is een van die dingen die je je echt wel voorneemt om te doen wanneer je ‘m uit de kast pakt, maar dan uiteindelijk toch weer niet doet. Want: hoe maak je dit apparaat eigenlijk goed schoon? Daar heeft Sylvia Witteman een handige tip voor.

Hoe netjes je ook probeert te zijn, er blijven altijd kruimels achter in het broodrooster na het roosteren. Je kunt het apparaat op z’n kop houden om de kruimels eruit te krijgen, maar er is een veel simpelere manier. Bijna alle broodroosters blijken namelijk een lade te hebben onderin het apparaat waarin de kruimels opgevangen worden. Wat? Ja, wij waren ook even verbaasd, maar uit de reacties op het bericht op Twitter blijkt dat echt veel apparaten dit hebben.

Dit heb ik ook meegemaakt. Maar toen was ik 20. https://t.co/uBLxqjcYwA — Sylvia Witteman (@sylviawitteman) 14 februari 2018

Ik zou zwéren van niet, maar jawel hoor…. me too. #broodroosterkruimellaontdekker pic.twitter.com/EfIKaGJpGY — Anne van Dalen (@vanDalenAnne) 16 februari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: iStock.