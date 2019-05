Dankzij dit systeem klimt jouw kat nóóit meer over de schutting

Springt jouw kat altijd over de schutting en ben je bang ‘m daardoor bang kwijt te raken? Dan is dit dé oplossing voor jou, want dankzij dit systeem springen er nooit meer katten over de schutting.

Wil je niet dat jouw eigen kat er vandoor gaat? Of hou je niet zo van katten en wil je geen ongenodigde katten in je tuin? Dit systeem klik je heel simpel vast aan je schutting en je hebt nergens meer last van.

Draaiend cilinder

Het is een makkelijk systeem waarbij je een roterende cilinder bovenop de schutting vastmaakt. Deze draaiende cilinder zorgt ervoor dat katten geen grip krijgen en dus al snel de moed opgeven. In het filmpje hieronder zie je hoe het systeem van Oscillot precies werkt.

Bron: Eigen Huis & Tuin. Beeld: iStock